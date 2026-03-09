'Играть крайне опасно': в Киеве спасатели сняли со льда двух детей

В Киеве, вечером 9 марта, чрезвычайники спасли двух детей, которые оказались посреди водоема на отколотой льдине. Малышей доставили на берег и передали врачам.

По данным пресс-службы ГСЧС сообщение об опасности спасатели получили в 19:37 по линии "101". Двое детей находились примерно в 20 метрах от берега на куске льда, который откололся и оказался посреди воды.

К месту происшествия спасатели добрались с помощью резиновой лодки и водолазного снаряжения. Детей спасли со льдины, доставили на берег и передали медикам.

"Спасатели в очередной раз призывают взрослых не выходить на лед и обязательно объяснять детям, что играть на замерзших реках, озерах или прудах во время потепления – крайне опасно", – напомнили в ГСЧС.

Напомним, недавно на Николаевщине двое мальчиков провалились под лед на местном пруду. 11-летние Денис и Владимир отправились к водоему, чтобы покататься на санках и "плюшке". Лед не выдержал нагрузки, и ребята оказались в холодной воде.

26-летний спасатель Дмитрий Деревянко добрался до детей по тонкому льду, используя буксировочный трос. На месте он увидел, что один мальчик лежал возле проруби без обуви, а другой находился в воде по грудь. Из-за переохлаждения ребенок почти не мог двигаться, поэтому спасатель объяснил, как правильно зафиксировать трос, после чего вытащил его на лед.

На берегу неравнодушные местные жители отвели детей к ближайшему дому, где их согрели. Медики оказали необходимую помощь, и серьезных последствий удалось избежать.

Как сообщал OBOZ.UA, в селе Граденицы на Кучурганском лимане, что в Одесской области, 21 февраля под лед провалились трое детей в возрасте от 11 до 13 лет. Их вытащили из воды, однако к сожалению, один ребенок погиб.

