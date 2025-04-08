IAB Connect 2025: главные темы конференции

28 мая в рамках международного фестиваля IAB MIXX Awards 2025 уже во второй раз в Киеве состоится тематическая конференция "IAB Connect: новая реальность".

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Цифровая индустрия функционирует без границ, однако украинский диджитал-рынок действует в условиях блэкаутов и разрушения критической инфраструктуры. Усиливается конкуренция как за клиентов, так и за сотрудников.

В таких реалиях искусственный интеллект выступает не просто как технологическая инновация, а как потенциальный спасательный круг. Но сможет ли ИИ действительно компенсировать нехватку человеческих ресурсов? Какие изменения ждут участников рынка – от рекламодателей до платформ? Как адаптироваться к условиям, когда технологии развиваются быстрее, чем компании успевают к ним приспособиться?

Основные блоки и темы программы:

презентация Digital Marketing Media Оverview (MMO'2025) – канонический обзор диджитал-рынка, являющегося эталоном для рекламодателей, агентств и инвесторов, от крупнейших рекламно-коммуникационных холдингов Украины;

кибербезопасность в коммуникациях как ключевая потребность бизнесов в Украине: как защитить данные бренда, кампаний и клиентов;

как ключевая потребность бизнесов в Украине: как защитить данные бренда, кампаний и клиентов; кейсы: создание маркетплейса BMW в Украине; коммуникация "Дарницы" в Twitter/Х и Telegram; SEO-инструменты "Киевстар ТВ" для небрендовых запросов, обеспечивших 656% роста в конкуренции с пиратскими сайтами;

создание маркетплейса BMW в Украине; коммуникация "Дарницы" в Twitter/Х и Telegram; SEO-инструменты "Киевстар ТВ" для небрендовых запросов, обеспечивших 656% роста в конкуренции с пиратскими сайтами; новые модели продаж программатик DOOH-рекламы;

изменение мира инфлюэнсеров, изменяющих реальность, и влияние брендов на общество через них;

изменяющих реальность, и влияние брендов на общество через них; смысловая составляющая бренда как требование новой реальности и создания прикладных ценностных продуктов;

как требование новой реальности и создания прикладных ценностных продуктов; Smart Shopper в Украине: как акции и скидки влияют на поведение покупателей;

как акции и скидки влияют на поведение покупателей; алгоритмическая прозрачность: как AI формирует доверие в digital-рекламе;

новые подходы к коммуникации в зарегулированной нише – CBD (медицинский каннабис) в Украине;

– CBD (медицинский каннабис) в Украине; технология Data Clean Room в фарминдустрии – возможность получать безопасные обезличенные данные;

– возможность получать безопасные обезличенные данные; маркетинговые подходы к рекрутингу 47-й бригады;

AI-помощники в User Сentric маркетинга, GDPR и персонализация в ЕС;

GDPR и персонализация в ЕС; ШІ-оптимизация Google Ads: масштабирование ROI.

Конференция, как и в прошлом году, станет ключевой площадкой для обмена опытом и поиска инновационных решений. Участники смогут наладить партнерские связи для дальнейшего сотрудничества.

Билеты на посещение офлайн и на онлайн-трансляцию доступны по ссылке.