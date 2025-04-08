IAB Connect 2025: главные темы конференции
28 мая в рамках международного фестиваля IAB MIXX Awards 2025 уже во второй раз в Киеве состоится тематическая конференция "IAB Connect: новая реальность".
Цифровая индустрия функционирует без границ, однако украинский диджитал-рынок действует в условиях блэкаутов и разрушения критической инфраструктуры. Усиливается конкуренция как за клиентов, так и за сотрудников.
В таких реалиях искусственный интеллект выступает не просто как технологическая инновация, а как потенциальный спасательный круг. Но сможет ли ИИ действительно компенсировать нехватку человеческих ресурсов? Какие изменения ждут участников рынка – от рекламодателей до платформ? Как адаптироваться к условиям, когда технологии развиваются быстрее, чем компании успевают к ним приспособиться?
Основные блоки и темы программы:
- презентация Digital Marketing Media Оverview (MMO'2025) – канонический обзор диджитал-рынка, являющегося эталоном для рекламодателей, агентств и инвесторов, от крупнейших рекламно-коммуникационных холдингов Украины;
- кибербезопасность в коммуникациях как ключевая потребность бизнесов в Украине: как защитить данные бренда, кампаний и клиентов;
- кейсы: создание маркетплейса BMW в Украине; коммуникация "Дарницы" в Twitter/Х и Telegram; SEO-инструменты "Киевстар ТВ" для небрендовых запросов, обеспечивших 656% роста в конкуренции с пиратскими сайтами;
- новые модели продаж программатик DOOH-рекламы;
- изменение мира инфлюэнсеров, изменяющих реальность, и влияние брендов на общество через них;
- смысловая составляющая бренда как требование новой реальности и создания прикладных ценностных продуктов;
- Smart Shopper в Украине: как акции и скидки влияют на поведение покупателей;
- алгоритмическая прозрачность: как AI формирует доверие в digital-рекламе;
- новые подходы к коммуникации в зарегулированной нише – CBD (медицинский каннабис) в Украине;
- технология Data Clean Room в фарминдустрии – возможность получать безопасные обезличенные данные;
- маркетинговые подходы к рекрутингу 47-й бригады;
- AI-помощники в User Сentric маркетинга, GDPR и персонализация в ЕС;
- ШІ-оптимизация Google Ads: масштабирование ROI.
Конференция, как и в прошлом году, станет ключевой площадкой для обмена опытом и поиска инновационных решений. Участники смогут наладить партнерские связи для дальнейшего сотрудничества.
Билеты на посещение офлайн и на онлайн-трансляцию доступны по ссылке.