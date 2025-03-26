Город нуждается в новом пространственном видении: в Киеве подписали проект изменений в Генплан

Мэр Киева Виталий Кличко подписал с главой Киевской городской организации Национального союза архитекторов Украины и Главным архитектором столицы проект задания на разработку градостроительной документации "Внесение изменений в Генеральный план города Киева".

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Об этом глава столицы сообщил в своем Telegram.

Проект задачи одобрила рабочая группа из экспертов (в частности, международных), специалистов, представителей органов власти. Киев нуждается в новом пространственном видении – с учетом вызовов и рисков, вызванных войной, изменением демографической структуры, необходимостью восстановления жилья и инфраструктуры.

"Обновленный Генплан должен стать основой интегрированного подхода к городскому планированию. В частности, учитывая факторы оборонной способности, инфраструктуры укрытий, обеспечение транспортной и энергетической устойчивости, формирование инклюзивного городского пространства. Внесение изменений в Генплан позволит учесть и последствия миграционных изменений, потребность в жилищном фонде, потребность в жилищном фонде".

Кличко отметил, что следующий этап – определение исполнителя работ, с которым начнется прозрачный процесс разработки градостроительной документации "Внесение изменений в Генеральный план города Киева". С привлечением профессионального сообщества, международных экспертов и общественности.