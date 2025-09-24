GORO Mountain Resort открыл представительство курорта в Киеве

Новый горный всесезонный курорт GORO Mountain Resort, который появится во Львовских Карпатах, открыл свое представительство в центре Киева – на ул. Антоновича, 44, в ЖК CHICAGO Central House. Оно воссоздает атмосферу будущих отелей курорта, которые сейчас активно строятся.

"Понимание истинной ценности курорта возможно только через личный опыт. Именно поэтому киевское представительство построено как полноценный маршрут, где каждая деталь продумана, смысловая и аутентичная. Это решение должно создать для инвесторов и посетителей "эффект погружения" и дать возможность сразу оценить философию бренда, подходы к качеству и прозрачность в работе", – отмечает CEO GORO Development и GORO Mountain Resort Владимир Гаразд.

Важный акцент работы киевского представительства GORO сосредоточен на инвестициях в гостиничный бизнес курорта. Уже в начале октября GORO Development запускает продажи второго отеля первого комплекса курорта – ONDE Hotel. Здесь инвесторы могут получить индивидуальную презентацию, рассмотреть различные модели и сценарии участия в проекте и сразу увидеть прогнозируемые показатели любого лота с помощью специально разработанного инвестиционного калькулятора. Он в режиме реального времени показывает изменение доходности, капитализации, что позволяет быстро оценить эффективность инвестиции и перспективы развития курорта.

Наряду с этим часть команды работает в коворкинге представительства, обеспечивая открытость и живое взаимодействие с посетителями. Здесь также проходят переговоры с партнерами и подрядчиками, презентуются макеты отелей и демонстрируются материалы, отражающие концепцию GORO.

Пространство построено по принципу целостной концепции, как и горный курорт GORO, где от дизайна до мелочей все продумано так, чтобы взаимодействовать с человеком на каждом шагу. Уже с первых секунд гость оказывается в среде, где современный подход к архитектуре и дизайну органично сочетается с переосмысленной бойковской традицией.

Например, на входе – деревянная стойка рецепции с инсталляцией из лозы ручной работы, задающей теплый и естественный тон всему пространству. Рядом – вешалка, стилизованная под старинные бойковские рогачи. Посетители оставляют одежду и даже могут обуть тапочки – маленький, но красноречивый жест заботы и приглашение войти в другой ритм.

Центральным элементом дизайна стала масштабная инсталляция из лозоплетения, которую более трех месяцев разрабатывали локальные мастера. Ее форма сочетает знаки и образы, олицетворяющие всесезонность горного курорта. Здесь можно увидеть каяки, которые напоминают о летних приключениях на воде, велосипеды – символ активного досуга в горах, теннисные ракетки – о спорте и здоровом ритме жизни. А лыжи и сноуборды отсылают к главной гордости курорта – 45 трасс, на которых одновременно смогут кататься более 25 тысяч райдеров.

Выполненная из натуральных материалов и созданная вручную инсталляция сочетает ремесленные традиции и современный дизайн, превращаясь в метафору того, как GORO сочетает наследие и инновации.

О GORO Mountain Resort

ОККО Group начала строительство масштабного рекреационного проекта GORO Mountain Resort в октябре 2024 года. На территории горного курорта планируют построить лыжные трассы с системами искусственного оснежения, современные гондольные и кресельные канатные дороги, а также Welcome- и Mountain-центры. Общая площадь первой очереди – 127 гектаров, курорт сможет принимать до 5 тысяч лыжников одновременно и более 500 тысяч посетителей ежегодно.

Реализацией гостиничной недвижимости курорта и привлечением инвестиций занимается инвестиционно-девелоперская компания GORO Development, основанная в 2021 году. Она отвечает за разработку архитектурных концепций, строительство, функциональное и рекреационное наполнение, а также привлечение инвестиций в гостиничный бизнес. В основу своей философии компания заложила принципы органического девелопмента горных территорий: низкая плотность застройки, гармоничное сочетание архитектуры с природной средой, учет ландшафта и использование натуральных материалов. Архитектура должна лишь органично дополнять природное пространство, а не изменять его, а природа всегда должна оставаться главным действующим лицом.

ОККО Group в GORO Mountain Resort выступает единственным владельцем, основным инвестором, мастер-девелопером, застройщиком и оператором, что обеспечивает гармоничное развитие и целостную концепцию всесезонного рекреационного проекта. К разработке международного формата курорта были привлечены австрийские эксперты ILF Group (мастер-план и лыжная инфраструктура) и PKF Hospitality (инвестиционный анализ и концепция).