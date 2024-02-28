Год нововведений и реформ: председатель Оболонской РГА отчитался о работе в 2023 году

Кирилл Фесик председатель Оболонской районной в городе Киеве государственной администрации отчитался о работе команды Оболонского района за 2023 год.

2023 год был годом нововведений и реформ систем коммуникации с властью, среди основных изменений, это реформа "Прямой линии", которая теперь проходит каждый месяц в прямом эфире на фейсбуке на странице председателя Оболонской РГА, где жители имеют возможность задать любые вопросы и получить ответы на них.

Также была внедрена система опросов по реализации общественных проектов, все голосования и обсуждения проходят на телеграмм канале Кирилла Фесика. "По результатам таких голосований, принимаются соответствующие решения", - пояснил председатель Оболонской РГА.

По его словам, в районе введены еженедельные объезды районом на локации, по которым были обращения жителей.

Глава райгосадминистрации доложил, что Оболонская районная в городе Киеве государственная администрация по всем объективным показателям входит в ТОП 3 самых эффективных бюджетных распорядителей города Киева. Кирилл Фесик отметил, что основные усилия и бюджет были направлены на обустройство укрытий, обеспечение беспрепятственного доступа к ним, а также проведение термодернизационных мероприятий.