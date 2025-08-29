Главный элемент – казацкий крест: в Киеве на Берковецком кладбище открыли второй мемориал

В пятницу, 29 августа, в День памяти защитников Украины, открыли второй Мемориальный монумент на аллее почетных захоронений на Берковецком городском кладбище. Первый установили год назад. Главный элемент Мемориалов – казацкий крест, символизирующий стойкость, верность принципам и несокрушимость.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Монументы установили в знак нашей памяти и чествования подвига отважных защитников и защитниц. Нашей благодарности воинам, благодаря которым Украина выстояла и, убежден, станет успешным и сильным европейским государством", – написал Кличко.

Мэр столицы отметил, что на Аллее почетных захоронений Берковецкого кладбища похоронены около 1000 наших воинов, которые положили жизнь в боях за Украину с начала полномасштабной войны.

"Столица и в дальнейшем будет делать все, чтобы поддерживать и помогать семьям погибших защитников и защитниц. А также – помогать в лечении, реабилитации и адаптации ветеранов. И продолжит помогать тем бойцам, которые сегодня защищают нашу землю на фронте. Вечная память и дань уважения павшим Героям! Большая благодарность и поддержка Героям живым! Слава Украине и ее Героям", – сказал глава столицы.