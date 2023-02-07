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Германия продолжит поддерживать Украину, будет и вооружение, и помощь, – Кличко о встрече с Писториусом
Мэр украинской столицы Виталий Кличко и его брат Владимир встретились в Киеве с министром обороны Германии Борисом Писториусом.
Об этом городской голова рассказал в Telegram.
"Германия продолжит поддерживать Украину – будет и вооружение, и экономическая помощь, и политическая поддержка", – подчеркнул Виталий Кличко.
"И важно, что европейские партнеры настроены более оперативно принимать решения о предоставлении Украине наиболее необходимого для победы над российским агрессором", – заверил мэр Киева.