Германия продолжит поддерживать Украину, будет и вооружение, и помощь, – Кличко о встрече с Писториусом

Мэр украинской столицы Виталий Кличко и его брат Владимир встретились в Киеве с министром обороны Германии Борисом Писториусом.

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Об этом городской голова рассказал в Telegram.

"Германия продолжит поддерживать Украину – будет и вооружение, и экономическая помощь, и политическая поддержка", – подчеркнул Виталий Кличко.

"И важно, что европейские партнеры настроены более оперативно принимать решения о предоставлении Украине наиболее необходимого для победы над российским агрессором", – заверил мэр Киева.