'Европейская Солидарность' Киева осудила попытки России признать независимость ОРДЛО и обратилась с призывом к городам-побратимам

"Европейская солидарность" в Киевсовете считает голосование Госдумы РФ за признание террористических "ДНР" и "ЛНР" независимыми республиками еще одним проявлением агрессии России в отношении Украины. Депутаты призвали европейские города-побратимы поддержать столицу

Об этом заявила лидер "Евросолидарности" в столице Марина Порошенко.

"Это позорно с точки зрения международного права. Это давление и откровенный шантаж как нашего государства, так и его международных партнеров", – отметила Порошенко.

В таких условиях "Евросолидарность" отмечает важность обращения Киевсовета к дипломатическим миссиям и представительствам международных организаций.

"Мы обращаемся к руководству европейских городов-побратимов Киева с просьбой поддержать украинскую столицу и словом, и делом! Поскольку Украина сегодня находится на передовой европейского фронта, мы должны осознать, что сейчас мы противодействуем общему врагу. Поэтому должны быть единственными в борьбе с ним". И дружеское плечо даст нам мощь, уверенность и силу, – подчеркивает Марина Порошенко.

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Вместе с тем она призвала центральную власть максимально способствовать развитию территориальной обороны. А жителей столицы – активно вступать в ее ряды.

"Мы победим, если будем едины, и если будем исправно выполнять свои функции. Поэтому призываю все политические силы в городском совете принимать те решения, которые будут влиять на развитие медицинских, образовательных, социальных учреждений. Также сегодня важно развивать систему территориальной обороны. Помните, что в единстве – наша сила!" – отметила лидер "Европейской Солидарности" в Киеве.