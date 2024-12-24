'Это заслуженное название': в Киеве появилась улица Героев Энергетиков

В Киеве появилась улица, посвященная героям, которые, несмотря на вражеские атаки, делают все возможное, чтобы украинцы были со светом.

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Об этом заявил Киевский городской голова Виталий Кличко во время поздравления энергетиков с профессиональным праздником.

Как отмечается, на прошлой неделе Киевсовет принял решение о переименовании улицы Электротехнической в улицу Героев Энергетиков.

"Это оправданное название. Заслуженная вами! Ведь сегодня украинские энергетики – символ высокого профессионализма и преданности своей работе и своей стране", – сказал глава столицы.

Он отметил, что в условиях войны энергетики оперативно ликвидируют последствия разрушений и повреждений, обеспечивают людям свет и тепло в домах.

"Благодаря вашей работе Киев стабильно проходит отопительный сезон", – подчеркнул мэр.

Несмотря на военное время, именно благодаря усилиям энергетиков повышается устойчивость энергосистемы не только в масштабах столицы, но и всей страны.

Как ранее сообщалось, в Киеве на Контрактовой площади действует инсталляция в виде 40-тонного трансформатора, разрушенного в результате обстрела одной из теплоэлектростанций ДТЭК. Установленный объект позволяет украинцам лично увидеть и оценить масштаб разрушений энергетики, стать свидетелями энергетического террора нашей страны, который приводит к вынужденным отключениям света.

Напомним, в 2024 году энергосистема Украины пережила 12 массированных атак. Россия выпустила по украинским энергообъектам 708 ракет и 839 дронов.