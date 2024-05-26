'Это вдохновляет и придает оптимизм': Владимир Кличко объяснил, почему даже во время войны важно строить новые мосты

Киев – столица непокоренной Украины, отстаивающей свою независимость в кровавой войне с террористом-соседом Россией. Но, несмотря на вражеские атаки, город не только постоянно восстанавливает разрушенную российскими фашистами инфраструктуру, но и развивается, воплощая проекты по строительству и заботясь о людях.

Одним из таких проектов является построенный на средства меценатов пешеходный мост, который соединил парк "Наталка" с островом Оболонский, где создана рекреационная зона и место отдыха. Об этом сказал брат мэра Киева Владимир Кличко в видео, снятом возле этого моста-волны.

Он отметил, что, несмотря на войну, столица заботится о ментальном здоровье украинцев. Такие проекты вдохновляют и придают уверенность, что Украина победит, подчеркнул Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 24 мая, мэр Киева Виталий Кличко открыл мост-волну. Он соединил парк Наталка и остров Оболонский, для посетителей на этой локации созданы все необходимые условия.

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"Киев. Сердце непокоренной Украины. Выстоявшая столица работает и живет! Но, несмотря ни на что, должна развиваться. Такие проекты, воплощенные с помощью меценатов, вдохновляют и придают оптимизм!

Даже в войну мы задаем тренды, заботимся о людях, их ментальном здоровье.

Поэтому Украина победит! Поддерживайте Украину, помогайте ей!", – сказал Владимир Кличко.