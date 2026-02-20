'Это напоминание о цене свободы': Кличко обратился к украинцам в День памяти Героев Небесной Сотни

20 февраля украинцы чтят память Героев Небесной Сотни. Этот день является напоминанием о цене свободы, которую Украина платит и сегодня.

Видео дня

Об этом говорится в обращении мэра Киева Виталия Кличко.

"Для всех украинцев отвага и жертва наших Героев – это напоминание о цене свободы, которую Украина платит и сегодня. Тогда на Майдан люди вышли за достоинство и право на собственный выбор. За европейское будущее украинского государства, которого нас пытались лишить", – отметил Кличко.

Он отметил, что Украина продолжает бороться за те же ценности и сейчас – "уже с оружием в руках, под сокрушительными обстрелами агрессора" в кровавой войне.

"Память о Героях Небесной Сотни – это и напоминание об ответственности каждого из нас. Мы должны сохранить свое государство. Свободным и демократическим! Сделать Украину успешной европейской страной. Чтобы жертвенность каждого Героя – и 12 лет назад, и тех, кто погибает на фронте сегодня, не была напрасной", – отметил мэр Киева.