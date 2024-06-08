Этнофестиваль 'Країна Мрій' объявил юбилейную программу

15 тематических площадок, 35 этнических и фольклорных групп, книжная ярмарка, аллеи мастеров и крафтеров, детская поляна, крымскотатарское, японское пространство и новинки фестиваля – духовная мистическая сцена, а еще поэтическая мастерская

На сегодня международный этнофестиваль "Країна Мрій" является крупнейшим этнофестом и древнейшим музыкальным фестивалем, который проходит в Украине с 2004 года. В этом году проекту исполняется 20 лет. "Країна Мрій" является знаковым фестивалем и настоящим явлением в культуре Украины которую лелеют в своих сердцах все добросердечные и порядочные граждане. Традиционно время проведения летнего фестиваля совпадает с народным праздником Купала.

Юбилейный фестиваль "Країна Мрій" пройдет на территории Национального Ботанического сада им. М.М.Гришко и продлится три дня в выходные с 21 по 23 июня.

Фестиваль предлагает две музыкальные сцены – фольклорную и современную этническую, а также многообразие площадок и активностей. Гостей ждут выступления украинских исполнителей разных направлений этно, насыщенные мастер-классы, выставки искусства и многие другие активности, а также конкурс по плетению венков.

Детишек приглашает отдельная лужайка, где малыши будут вовлечены в интересные мастерские, игры и забавы.

В этом году фестиваль "Країна Мрій" пройдет в формате уютного семейного праздника, множество активностей ждет молодежь, детей и для гостей почтенного возраста. Одна из важных миссий фестиваля направлена на потребность детей и военных. Благотворительный фонд Олега Скрипки "Країна Мрій" проведет специальные сборы и активности.

На полях фестиваля состоится разнообразная ярмарка традиционных и крафтовых изделий, народных промыслов и ремесел.

В этом году организаторы обустроили 15 тематических локаций и площадок: Сцена Мрій, Сцена Рай, Країна Mістична, Дитяча Галявина, Поэтическая Мастерская, Книжная Тропа "Наш Формат", Крымская Сцена "Bağçasaray", Японский Сад, Чайное Королевство, Крафтова Стежа, Волонтерская Поляна "Печерські Котики", Аллея Мастеров и Етно Смакота.

На юбилейном фестивале "Країна Мрій" безусловно только вживую выступят 35 украинских коллективов в течение трех дней на двух музыкальных сценах.

СЦЕНА МРІЙ

Музыкальная СЦЕНА МРІЙ будет представлена этнорок группами и worldmusic коллективами.

Свою программу сыграют группы МAHДРИ, KARTA SVITU, OT VINTA, ЯРРА, ЙОСИФОВИЧ ROCK BAND, ЛЕЯ, ТaRuta, МNISHEK, МОВА, Пиріг і Батіг, FOLKULAKA, Lemko Bluegrass Band АUTHENTIX та АNKA.

Фестиваль традиционно закроет его основатель ОЛЕГ СКРИПКА и Лє Гранд Оркестр, этот проект, кстати, был начат именно на первом фестивале в 2004 году.

СЦЕНА РАЙ (ФОЛЬКЛОРНА)

На СЦЕНЕ РАЙ будет звучать традиционная народная музыка фольклорных групп и ансамблей со всей Украины. Гостей ждут инструментально-вокальная и танцевальная программы, купальские обряды и игры, танцы и песни барокко и Гетманской эпохи.

КРАЇНА МІСТИЧНА

Фестиваль "Країна Мрій" откроет ворота в том числе и в мир духовных знаний и эзотерики. Гостей ждет незабываемое мистическое путешествие. Празднование Международного Дня Йоги при поддержке Посольства Индии. Индийские танцевальные коллективы со всей Украины, артисты и музыканты, саундхилинг, ом-медитации, мантра-пение, выступления лекторов, звукотерапия, вега-кухня, сферическое кино с яркими эмоциями и терапевтическим погружением зрителя во внутренний мир, знакомство с разными духовными, энергетическими и шаманскими практиками, аюрведой и перуанскими лечебными обрядами.

ДИТЯЧА ГАЛЯВИНА

Детишек ждут интересные мастерки от народных мастеров: традиционный купальский венок из живых полевых цветов или троицкий букет, бумажные украшения для купальского деревца, декорирование платка узорами в технике забойка, искусство выбойки – давний способ отделки ткани деревянными штампами, куклы-мотанки с ласкутков ткани, создание куклы-оберега, лепка свисчиков из глины, ткачество на старинном ткацком станке из Волынского Полесья, создание вытынанки "Дерево жизни".

Кроме того, запланирована активная подвижная программа: песенные игры, забавы с участием детских групп, показательные выступления и игры от "Боевого гопака" – украинское боевое искусство на основе элементов традиционного казацкого боя, а также мастерки, игры, активности от национальной скаутской организации "Пласт".

КРЫМСКИЙ СТАН BAĞÇASARAY

С 2012 года крымские татары организуют свою отдельную собственную сцену на "Країні Мрій". В этом году сцена будет называться Bağçasaray.

Для гостей локации запланированы мастер-классы, панельные дискуссии, выступления, читанки, уроки и благотворительные собрания.

В воскресенье вечером пройдет дискуссия с участием Постоянного Представителя Президента Украины в Автономной Республике Крым Тамилы Ташевой.

Будет работать зона написания "Письма в свободный Крым", выставки о военных из Крыма и сбор на нужды спецподразделения "Крым".

КНИЖНАЯ ТРОПКА "НАШ ФОРМАТ"

На книжной тропе посетители смогут познакомиться с лучшими новинками украинского книгоиздания и мировыми бестселлерами от топовых отечественных издательств: "Наш Формат", "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", Vivat, "Видавництво Старого Лева", КСД, "Лабораторія", "Фабула" и других. Поэтому читатели найдут книги на любой вкус: от любимых ужасов Стивена Кинга и детективов Агаты Кристи, до исторических исследований Сергея Плохия, от ромкомов до мировоззренческой литературы, от украинских классиков до лучшего современного нонфикшна, от живописных детских виммельбухов до интересного наукпопа.

В субботу, 22 июня, поэтическую мастерскую откроют чтение памяти Максима "Дали" Кривцова, воина и поэта, погибшего 7 января на Харьковщине.

Также на книжной тропе будет проходить сбор книг для украинских военных в рамках проекта "Військо Читає", поэтому все желающие смогут подарить книгу нашим защитникам. А партнеры ОО "Реформація" распространят собранные книги по всем направлениям, где ведутся боевые действия, а также направят военные части в соответствии с существующими запросами. А для военных гостей будет действовать скидка 15% на все книги.

Специальным гостем станет литератор Виталий Капранов.

ЯПОНСКИЙ САД

Украинско-японский центр НТУ КПИ приглашает погрузиться в увлекательный мир японской культуры и открыть для себя неповторимую красоту и глубину японского наследия.

Гостей ждут демонстрации искусств, мастер-классы: логические игры го и шеги, японские летние танцы Бон-одори; роспись ткани – батик, каллиграфия, барабаны тайко; боевые искусства кэндо, кенджюцу, дзюдо, айкидо; игры и развлечения Японии: кендама, оригами; кулинарное путешествие по Японии: окономияки, японские сладости, чайное действо и другие развлечения.

СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ И РАСПИСАНИЕ

До 20 июня – 550 на 1 день и 1500 грн на все на 3 дня;

В дни фестиваля – 600 и 1600 грн на все на 3 дня.

Для защитников и защитниц, а также детей до 12 лет вход на фестиваль традиционно будет бесплатным.

Фестиваль открывает свои двери для гостей ежедневно в 12:00, а завершается программа в 21:00.

В случае объявления воздушной тревоги все гости фестиваля направляются в укрытие по адресу ул. Михаила Бойчука, 1/2, метро Выдубичи и Зверинецкая, а также другие укрытия, указанные на странице Официального портала Киева https://gis.kyivcity.gov.ua/shelter/ . После окончания тревоги фестиваль продолжается.

ИСТОРИЯ ФЕСТИВАЛЯ

"Країна Мрій" – крупнейший и древнейший в Украине международный этнофестиваль, который был начат в 2004 году. Первый этнофест состоялся на Спивочем поле в Киеве. Время проведения летнего фестиваля совпадает с народным праздником Купала (конец июня).

Гимн фестиваля – одноименная песня и хит группы ВВ "Країна Мрій", написанная Олегом Скрипкой еще в 1988 году.

С 2004 года фестиваль посетили около 1 млн посетителей, кроме традиционной киевской локации, он также был проведен во Львове, Днепре, Осло и Лондоне. Фестиваль имеет 2 сезонных формата – летний и зимний. Гостями фестиваля уже были мастера и исполнители из 30 стран.