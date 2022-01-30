Если завтра война: представители Нацкорпуса обучали население, что делать в случае нападения РФ

В Киеве в воскресенье, 30 января, состоялись масштабные учения гражданских. Так представители Национального Корпуса анонсировали начало всеукраинской кампании "Не паникуй! Готовься!".

В рамках акции все желающие смогут подготовиться к возможному вторжению России, сообщили в Telegram-канале НК (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Мы как страна находимся перед большими угрозами. Речь идет и о российских войсках на границе, и о заявлениях Беларуси, что она поддержит Россию в этой войне. И, к сожалению, речь идет о не совсем адекватных действиях сегодняшней власти", – заявил руководитель Центрального штаба Нацкорпуса Максим Жорин.

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В мероприятии приняли участие несколько сотен человек всех возрастов. Здесь можно увидеть как студентов, так и пенсионеров. Тренировку проводили ветераны российско-украинской войны, которые и в дальнейшем будут учить желающих освоить базовые знания по тактической медицине, обращению с оружием, ведению боя в условиях города и т.д.

Организаторы акции сообщили, что кампания "Не паникуй! Готовься!" будет масштабирована на всю страну, и обучения проведут в других городах страны.

Главная цель ее будет состоять как в подготовке граждан на случай войны, так и консолидация всех патриотов перед угрозой полномасштабного наступления РФ.