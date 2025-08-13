Без манипуляций и попыток дезорганизовать работу: в КГГА призвали к объективному рассмотрению подозрения их чиновнику о подтоплении метро

Прокуроры Киевской городской прокуратуры сообщили о подозрении заместителю директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА в рамках досудебного расследования относительно остановки части "синей" ветки метро в декабре 2023 года. Как отмечают в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА, это является процессуальным действием, которое не предусматривает вынесения каких-либо предварительных выводов относительно вины лица.

Об этом сообщила Киевская городская госадминистрация.

В Департаменте напомнили, что выводы официальной инженерно-технической экспертизы, переданной правоохранительным органам, подтвердили: аварийная ситуация произошла из-за проектных ошибок и недостатков строительства тоннеля, которые привели к проникновению грунтовых вод.

После обнаружения угрозы сотрудники столичного метрополитена и Департамента действовали максимально оперативно. Так, движение поездов на опасном участке остановили, усилили контроль за состоянием инфраструктуры, для удобства горожан организовали дублирующие наземные маршруты. Аварийно-восстановительные работы продолжались круглосуточно для скорейшего возвращения к обычному режиму работы этого участка подземки. Благодаря этим мерам удалось избежать жертв и предотвратить более масштабные повреждения.

Чиновник предоставляет всю необходимую информацию следователям, открыт к сотрудничеству и настаивает на объективном и беспристрастном рассмотрении дела. Без манипуляций в медиа и попыток дезорганизовать работу Департамента.