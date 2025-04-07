Экснардеп: Чтобы скрыть работу Витренко на Комарницкого, власти снимают его с главы столичной фракции 'Слуга народа'

Власти планируют снять Андрея Витренко с должности главы фракции "Слуга народа" в Киевсовете из-за скандала с Комарницким, пытаясь спасти свою репутацию. Об этом написал в своем Telegram-канале народный депутат VIII созыва Борислав Береза. По информации от его источников во власти, Витренко планируют заменить Лилией Пашинной.

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"Теперь, когда НАБУ активно дышит в затылок Комарницком, власти начали заметать следы. И похоже, что первый, кто летит с лодки – Витренко. Его планируют снять с должности главы фракции. Причина проста — он на пленках Комарницкого и признался, что "решал вопрос по Киеву". "Злые языки" во власти говорят, что Витренко заменят Лилией Пашинной. А последнего, в случае появления новых записей с ним, сольют, как слили его сбежавшего за границу друга-взяточника Трубицына", – написал Борислав Береза.

Он отметил, что власти хотят не потерять контроль и над бюджетной комиссией, которую сейчас возглавляет Витренко.

"Власть до последнего пытается удержать его под своим контролем. Там — миллиарды Киева. Контроль же над столицей для слуг всегда рассматривался исключительно в контексте контроля над денежными потоками. И вот Витренко зашкварился. Насколько мне известно, власти пытаются давить на НАБУ, чтобы те не публиковали записи разговоров Витренко. Многие во власти переживают, что когда НАБУ дотянется до Витренко, начнется настоящий сериал. Но есть вероятность, что к тому моменту Витренко будет рядовым слугой-ноунеймом или вообще составит мандат. Ему власть в этом поможет", - написал Береза.

Ранее сообщалось, что члены земельной комиссии Киевсовета от "Слуги народа" задекларировали элитные дома, участки и автомобили на миллионы, которые приобрели за прошлый год. В частности, Андрей Витренко задекларировал