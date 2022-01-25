ДТЭК обновил электросети для 300 тысяч клиентов в Киевской области в 2021 году

Компания ДТЭК Киевские региональные электросети в 2021 году обновила электрические сети для 300 тысяч домохозяйств.

Об этом говорится в сообщении компании.

"В рамках программы "Большое обновление сетей" в 2021 году ДТЭК Киевские региональные электросети реконструировал подстанцию ​​110/10 кВ "Гостомель" и построил подстанцию ​​110/35/10 кВ "Козин" в энергодефицитных Бучанском и Обуховском районах. Энергообъект и позволили удовлетворить растущую потребность в дополнительной мощности действующих клиентов и присоединении новых потребителей к электросетям. ДТЭК – бизнес, действующий в интересах Украины", – цитирует пресс-служба слова генерального директора ДТЭК "Киевские региональные электросети" Виталия Шайды.

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ДТЭК Киевские региональные электросети в 2021 году после внедрения в стране RAB-тарифов, стимулирующих инвестиции, начал программу "Большое обновление сетей", направленную на обновление и развитие сети Киевщины.

Результатом программы Великого обновления сетей в Киевской области является модернизация подстанции, реконструкция линий и установка более 37 тысяч новых электросчетчиков для жителей области.

В компании отметили, что помимо строительства подстанций в 2021 году было отремонтировано более 1000 километров линий электропередачи и установлено 160 реклоузеров. Эти устройства могут самостоятельно восстанавливать электроснабжение в случае незначительных аварий и передавать диспетчерам информацию о состоянии работы сети в режиме онлайн.

Также за прошлый год компания смонтировала 37 тысяч электронных устройств учета электроэнергии, которые заменили устаревшие механические счетчики. Сообщается, что установка счетчиков была предусмотрена инвестиционной программой компании, поэтому не нуждалась в дополнительных расходах клиентов.

Как сообщалось ранее, ДТЭК Киевские региональные электросети в 2021 году присоединили к сети более 800 новых просьюмеров, производящих экологически чистую электроэнергию.