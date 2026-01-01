Дроны, тягачи и бомберы: Кличко привез защитникам на Харьковщине новую партию техники от Киева

13 подразделений наших защитников на Харьковском направлении и на Донбассе получили на Новый год помощь от громады столицы.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Глава столицы отчитался о передаче немалого количества важного оборудования для военных.

"Поехал поздравить бойцов и отвез, в частности: 429 отдельному полку беспилотных систем ВСУ "Ахиллес" – 150 дронов Autel Evo, 60 мобильных дизельных насосных фильтрационных станций, 200 аккумуляторов для дронов-бомбардировщиков", – рассказал мэр Киева.

По словам главы столицы, 72 ОМБр имени Черных Запорожцев получили 1500 FPV-дронов. 225 отдельному штурмовому полку передали 2 тягача, 3 экскаватора, 1 автокран, 12 авто (пикапов), 350 дронов Mavic, 5000 FPV-дронов и 20 тяжелых бомберов.

"Первой президентской бригаде оперативного назначения имени гетмана Петра Дорошенко "Буревій" НГУ передали 800 FPV. Третий армейский корпус получил 12 000 FPV-дронов, 100 Mavic, 20 наземных роботизированных комплексов, 50 дронов-самолетов", – сообщил мэр Киева.

"82 Отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ получила 100 Mavic. 28 Отдельной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего похода передали 300 дневных и 100 ночных FPV. 63 ОМБр получила 75 ночных Mavic и 200 ночных FPV", – отчитался о передаче Кличко.

Также получили от столицы:

– 100 ОМБр – 100 ночных дронов Autel Evo;

– 67 ОМБр – 300 дневных и 100 ночных FPV;

– Киевская штурмовая бригада – 2000 FPV и 100 Mavic ночных;

– 12 Армейский корпус – 3000 FPV и 200 ночных дронов Autel Evo.

"Батальону "Свобода" 4 бригады оперативного назначения НГУ – 2500 FPV, 200 Mavic и 5 больших дронов-бомберов. А также 20 систем РЭБ, 70 радаров – детекторов дронов, 300 радиостанций различного типа и автомобильная шиномонтажная станция", – добавил Кличко.