В Киеве не разминулись двое велосипедистов, один из них погиб под колесами фуры: почему проблема с велодорожками является угрожающей

В Киеве произошла трагическая авария. Два велосипедиста столкнулись на тротуаре на набережной, один из них от удара упал на проезжую часть и оказался под грузовиком. Мужчина получил серьезные травмы и, несмотря на оказанную помощь, погиб.

Это не единственная авария с участием велосипедистов. Хотя в столице проложено много велодорожек, трагические случаи и аварии случаются достаточно часто.

Столкнулись в узком месте

Смертельная авария с участием двух велосипедистов произошла 1 августа на набережной между пешеходным мостом и Почтовой площадью. Там столкнулись два велосипедиста. Один из них, 36-летний Виталий Богдыль от удара упал на проезжую часть и попал под колеса грузовика.

В результате молодой мужчина получил травматическую ампутацию правой руки и ноги. Очевидцы оказали ему первую помощь, но это не спасло Виталия, он скончался в больнице. Как сообщают свидетели, второй велосипедист с места ДТП уехал.

Виталий Богдыль много лет работал на заводе по производству детского питания, руководил направлением продаж.

"Он был очень хорошим человеком, к тому же был моим кумом. Мы всегда с ним созванивались, хорошо общались", – рассказывает OBOZ.UA Сергей Прохоренко.

Виталий любил кататься на велосипеде с самого детства, это было его увлечением. Также любил ездить в горы, кататься на лыжах, путешествовать.

У него остались родители, жена и совсем маленькая дочка, всего 2,5 месяца.

По словам Сергея, Виталий в тот день вместе с другом выехали на велопрогулку.

"Ехали по набережной между пешеходным мостом и Почтовой площадью. Его товарищ ехал впереди. Сама пешеходная часть набережной широкая, но там есть очень узкое место, где оборудованы ступени, они ведут вниз к воде. И тротуарная часть сильно сужается. Виталий ехал по крайней правой полосе, а другой велосипедист ехал навстречу. У него была помеха впереди, и он выскочил навстречу под углом. И то ли зацепил, то ли толкнул плечом Виталика, и тот просто упал на дорогу и его переехала большая машина", – говорит Сергей.

Участок на набережной, где случилась трагедия, очень узкий, там даже пешеходам ходить опасно. Поскольку машины несутся со скоростью 80 км и больше. И по всей набережной есть хоть и небольшие, но отбойники. А в этом месте нет ничего.

"Если бы там был забор хотя бы высотой полтора метра, то может он смог бы спасти Виталия. Там дальше есть остановка общественного транспорта, но она намного дальше и отбойник ей совсем не мешал бы", – считает Сергей.

Автомобилисты паркуются на велодорожках

В Киеве оборудовано достаточно много вело дорожек, есть выделенные полосы для велосипедистов. Однако все равно этого недостаточно.

Еще хуже ситуация по всей Украине. Например, по данным исследования Bike City Consulting, которое проводилось в 2024-2025 годах, только 30,6% громад имеют градостроительные документы, которые включают велоинфраструктуру. Больше всего это развито во Львовской, Ивано-Франковской и Полтавской областях.

И только 3,2% громад Украины имеют концепцию развития велосипедной инфраструктуры. Тут лидируют Киевская, Полтавская, Черниговская области.

По данным общественной организации U-Cycle, в прошлом году в Киеве количество велосипедистов уменьшилось на 28% в будние дни и на 17% в выходные.

Конечно, повлияли война, воздушные тревоги, а также ремонтные работы дорожной инфраструктуры. Ну и возрастающая популярность электросамокатов. К тому же пятая часть велосипедистов – это велокурьеры, доставщики еды.

Также отмечается, что в Киеве 57% велосипедистов продолжают ездить по тротуарам, и только 31-37% предпочитают ездить по дорогам, только 6-12% выбирают велодорожки.

Причина в том, что велодорожек и выделенных полос в Киеве явно не хватает. К тому же они не всегда хорошо обустроены, после зимы разметка практически не видна на них.

Да и сами автомобилисты не считаются с велосипедистами. Пока в столице эвакуировали нарушителей парковок, то велосипедисты еще могли беспрепятственно ехать по велодорожке или выделенной полосе. Сейчас же киевляне вновь заставляют машинами эти полосы, и проехать людям на велосипедах порой невозможно.

Также киевские власти часто злоупотребляют велополосами, прокладывают их там, где борются с незаконной парковкой. Яркий пример – велодорожки возле центрального железнодорожного вокзала. Явно велосипедистам не нужен этот маршрут для поездок. А вот власти таким образом создали проблемы и пытаются загнать автомобилистов на платную парковку.

А то, что произошло на набережной, – это вопиющий случай. Поскольку разминуться в таком узком месте, где произошла трагедия, двум велосипедистам практически невозможно. Там давно уже нужно было либо поставить забор, либо перестроить тротуар.

Подобная трагедия произошла в июне 2021 года. Тогда 27-летний врач-травматолог ехал по узкому тротуару вдоль Большой Окружной дороги. Ему навстречу шел пьяный прохожий. Когда они поравнялись, пешеход качнулся и сбил велосипедиста. Врач упал на дорогу под колесо фуры и погиб. Возможно, оградительный забор либо велосипедная дорожка подальше от дороги могли бы его спасти.