''Вывела дочь на улицу – и силы покинули'': подробности спасения мамы с дочерью во время авиакатастрофы в Броварах

18 января Ирина Бондарчук вместе с дочерью, как обычно, отправились в детский садик "Джерельце" в Броварах под Киевом. Мама только успела переодеть Владу, как послышался гул вертолета. "Это наш", – успокоила дочь Ирина. Однако спустя несколько секунд в раздевалку их группы на втором этаже ворвалась волна огня.

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"Подумала, что это конец"

Сейчас Ирина Бондарчук и ее дочь Влада находятся в Киевском ожоговом центре. Во время пожара у девочки пострадало лицо, ручка и ножка, а у ее мамы – обе ноги.

Ирина вспоминает, что в то утро они вышли из дома минуты на три раньше, потому что в доме отключили свет.

"Мы пришли в садик, и я начала Владу переодевать, сняла ей комбинезон, обувь, она уже надевала тапочки. И тут мы услышали вертолет. Дочка боится воздушных тревог, она сразу спросила: "Мама, что это?" Я ответила, что сигнала тревоги не было, это наши. Немного пожужжало и стихло, а потом раздался такой прерывистый странный звук и взрыв", – рассказывает мама девочки.

Дверь в раздевалку была открыта – нянечка как раз отправилась за едой для завтрака. Она всегда просит не закрывать дверь, поскольку ей потом сложно зайти с кастрюлями в руках.

Рядом сидела еще одна девочка – Саша Бреус с мамой, они были как раз по центру от дверей, а Влада с мамой – сбоку.

"Бахнуло – и я увидела большую волну огня. Мы с дочкой упали на пол. На мне загорелась куртка, вероятно, она нас и спасла. Я подумала, что все, это конец. Но меня словно какой-то ангел поднял с пола. Я не могла понять, как мне выбраться оттуда, огонь шел из дверей, там все горело. И тут я услышала голос воспитательницы, она кричала, чтобы все шли к аварийному выходу", – говорит Ирина.

Мама стала подталкивать Владу в сторону группы, через нее можно было выбраться из горящего помещения. В шкафчике в раздевалке у Влады осталась любимая игрушка – Винни-Пух. И девочка все время оборачивалась в сторону огня и кричала: "Пух! Пух!" Вероятно, поэтому она и обожгла лицо.

Незнакомый мужчина довез до скорой помощи

Когда мама с дочкой спустились вниз, то увидели воспитательницу – она была вся в крови. На улице они побежали к забору, там были люди, которые помогли Владе перебраться, поскольку мама поднять ребенка уже не могла, у нее руки стали ватными. Ирина с трудом помнит, как ей самой удалось преодолеть этот забор, исцарапав все ноги.

"Я не понимала, что произошло, думала, что это ракета. Поэтому не знала, куда бежать, вдруг сейчас снова начнутся прилеты. С трудом нашла свой телефон и набрала мужа. Помню, что какой-то мужчина посадил нас в свою машину и повез в скорую помощь. Я очень ему благодарна за это, он всю дорогу ехал и сигналил, поэтому мы первыми добрались до больницы. Не помню ни его лица, ни самой машины, но благодарна ему.

Вслед за нами в скорую привезли женщину, у нее тоже обгорели волосы, на руках были ожоги. Она так лежала, и не могли понять, что с ней, по-видимому, у нее был шок. Потом стали прибывать другие дети с родителями. Нас там перевязали, и мы с мужем поехали в ожоговый центр", – говорит Ирина.

Сейчас мама и дочь находятся в центре, у девочки обожжено лицо, ручка и ножка, у мамы – ожоги обеих ног, в том числе глубокие. Пока врачи наблюдают за кожей, возможно, понадобится пересадка.

"У Влады были сильные отеки на лице, глазки закрыты. Но в субботу отеки начали спадать, пришлось даже обновить перевязку, потому что бинты стали велики. Дочка не хочет вспоминать то, что мы пережили. Но говорит, что забыть этого не может. Она все время говорит: "Не знаю, как я это забуду". Я объясняю ей, что со временем она будет думать об этом по-другому, надо жить дальше. Я верю и знаю, что все у нас будет хорошо. Мы обязательно выздоровеем и будем жить".

Ирине и Владе понадобится лечение, а также длительная реабилитация. Помочь семье можно, перечислив деньги на карточку папы: 4149 5110 6053 8402 Сергей Бондарчук.