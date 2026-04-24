Добрый и отзывчивый: в Донецкой области погиб Герой из Киевской области. Фото

В бою за Украину погиб военнослужащий Андрей Нечипорук из Киевской области. Это произошло 14 апреля 2026 года во время выполнения боевого задания на территории Донецкой области. Ему было 45 лет, он служил старшим водителем-электриком во взводе радиоразведки разведывательной роты.

Информацию обнародовал исполнительный комитет Бориспольского городского совета в Facebook. В сообщении отметили, что защитник "до последнего вздоха преданно служил Родине".

Также там добавили: "С невыразимой болью и грустью сообщаем, что в бою за Украину, ее свободу, целостность и независимость, оставаясь верным военной присяге погиб наш отважный защитник, настоящий патриот, солдат, старший водитель-электрик отделения взвода радиоразведки разведывательной роты 45-летний Андрей Нечипорук".

Жизнь и служба

Андрей Нечипорук родился 11 июня 1980 года в Киеве в семье инженеров. Его отец был физиком-ядерщиком, мать работала инженером-программистом. После школы №86 он продолжил обучение в Киевском институте инвестиционного менеджмента.

Его вспоминают как открытого и доброжелательного человека. Он обладал чувством юмора, легко находил общий язык с людьми и, как говорят, был душой компании. Увлекался автомобилями, работал на станции технического обслуживания, которую открыл вместе с друзьями. Там ремонтировал технику, в том числе и для военных.

Боевой путь

В ряды Вооруженных сил Украины Андрей присоединился в ноябре 2025 года. Прошел обучение и боевое слаживание, после чего отправился в Донецкую область. Его первый боевой выход стал последним.

Церемония прощания с погибшим состоится 24 апреля 2026 года в 10:00 в Свято-Николаевском храме. После этого воина похоронят на Аллее Героев Рогозовского кладбища.

