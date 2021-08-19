До конца года в Киеве обновят три мощных электроподстанции

В Киеве до конца года заработают три мощных высоковольтные электроподстанции "Куреневская", "Мотоциклетная" и "Луговая". У оператора системы распределения обещают, что благодаря реконструкции более надежное электроснабжение получат 55 тыс жителей столицы, а также Бортническая станция аэрации.

Привлечь инвестиции в эти работы помогло в том числе внедрение в 2021 году стимулирующих инвестиции RAB-тарифов. Они позволили увеличить инвестпрограмму на 16%. Об этом сообщили в столичной компании ДТЭК Киевские электросети.

Запустить в работу обновленные подстанции обещают уже осенью. Благодаря чему удастся обеспечить повышенное качество и надежность электроснабжения 55 тысячам клиентам компании в Шевченковском, Дарницком и Оболонском районах столицы. В том числе для Бортнической станции аэрации – важнейшего инфраструктурного объекта столицы.

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Всего ДТЭК Киевские электросети инвестировал в эти проекты 312 млн грн.

Деньги на это предусмотрены в инвестиционной программе компании на 2021. Всего благодаря внедрению стимулирующего инвестиции RAB-тарифа, инвестиции в развитие сетей города выросли на 16% – с 707 до 822 млн грн.

Как отметили в ДТЭК Киевские электросети, работы по реконструкции на подстанциях реализуются в рамках проекта "Большое обновление сетей", цель которого модернизировать сети и энергооборудования столицы в соответствии с потребностями его жителей.

Во время реконструкции, в зависимости от подстанции будут заменены трансформаторы, распределительные устройства, выключатели, релейная защита, приведены в порядок здания, территории и тому подобное. Вместо старого оборудования, которое будет демонтировано, установят новое, отвечающее современным требованиям к энергетическому оборудованию подобного класса энергообъектов.