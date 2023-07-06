Директору КП 'Спецжилфонд' объявили подозрение после внутреннего аудита КГГА

При процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении директору КП "Спецжилфонд" по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Дело возбуждено по результатам аудита деятельности предприятия, проведенного Департаментом внутреннего финансового контроля и аудита КГГА.

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Об этом сообщила пресс-служба КГГА со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

Так, согласно результатам аудита, которые КГГА передала правоохранительным органам, и материалам следствия, из-за служебной халатности руководителя КП "Спецжилфонд" территориальной общине столицы нанесен ущерб на 21 млн грн.

Как информирует пресс-служба Киевской городской прокуратуры, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении его от занимаемой должности.

В ходе следствия также будет дана правовая оценка действиям должностных лиц подрядной организации.

Досудебное расследование осуществляется следователями Подольского УП ГУНП в Киеве.