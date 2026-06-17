Директора Киевской больницы скорой помощи увольняют с должности

Директора Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи Виктора Дороша досрочно отстранят от должности после завершения комплексной проверки медучреждения. В столичных властях заявили о выявленных нарушениях, невыполнении условий контракта и ненадлежащем исполнении должностных обязанностей руководителем больницы.

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Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения КГГА.

Контракт с директором расторгнут досрочно

По информации департамента, по результатам комплексной проверки деятельности КНП "Киевская городская клиническая больница скорой медицинской помощи" принято решение о досрочном расторжении контракта с директором учреждения.

Виктор Дорош будет уволен с должности 18 июня 2026 года.

В КГГА отметили, что соответствующее решение было принято после анализа результатов проверки и выводов профильной комиссии.

Какие нарушения выявили в ходе проверки

В Департаменте здравоохранения сообщили, что в ходе проверки были зафиксированы многочисленные нарушения в работе медицинского учреждения.

Среди оснований для увольнения руководителя называют:

- выявленные нарушения в ходе комплексной проверки;

- невыполнение условий заключенного контракта;

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- ненадлежащее исполнение должностных обязанностей;

- нарушения, получившие соответствующую кадровую и управленческую оценку.

В ведомстве подчеркнули, что решение об увольнении принято в соответствии с действующим законодательством.

"Основанием для увольнения руководителя больницы стало выявление многочисленных нарушений в ходе проверки, невыполнение им условий контракта, а также ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей", — – сообщили в Департаменте здравоохранения КГГА.

Почему начали проверку больницы

В КГГА напомнили, что комплексная проверка деятельности Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи была инициирована из-за значительного общественного резонанса вокруг работы учреждения и обращений общественности.

Департамент здравоохранения приступил к детальному изучению деятельности больницы, результаты которого послужили основанием для кадровых решений.

Напомним, недавно в Киевской городской клинической больнице скорой медицинской помощи неожиданно скончался военнослужащий, находившийся здесь после ранения, боец 56-й мотопехотной Мариупольской бригады Сергей Кузнецов.

Мать погибшего обвинила медиков в халатности, а группа активистов, среди которых правозащитники, волонтеры, журналисты и военные, обратилась к городским властям Киева в связи с "вопиющими нарушениями прав тяжелораненых военнослужащих" в этой больнице.

Правоохранители возбудили два уголовных дела по данному факту.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во время обстрела медики якобы посоветовали раненому мужчине дождаться отбоя. Он получил осколочное ранение в живот во время очередной террористической атаки РФ. По словам мужчины, истекая кровью, он пытался вызвать врачей, однако диспетчер якобы заявила, что вызов принят, но ему нужно будет дождаться окончания воздушной тревоги. Однако в Департаменте здравоохранения КГГА опровергли информацию о якобы несвоевременном оказании экстренной медицинской помощи во время воздушных тревог.

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