'Детей достань!' Пострадавшие от ударов армии РФ в Киеве рассказали о пережитом

В ночь на воскресенье, 28 сентября, оккупационные войска РФ атаковали Киев и область, в результате чего погибли по меньшей мере 4 человека, среди которых 12-летний ребенок. Владелец разрушенного дома под Киевом Марк рассказал о пережитом.

Об этом сообщает 5 канал. Мужчина назвал Божьей милостью то, что его дети остались живы.

Что известно

По словам Марка, в момент атаки дети находились на третьем этаже, под крышей дома.

"Дети спали на третьем этаже, под крышей... Жена кричит детей достань, я говорю все целы. Я потом еще малого доставал из-под завалов", – рассказал мужчина.

Как стало известно со слов пострадавшего, он с семьей в 2024 году переехал в Киев из оккупированного Мелитополя. В родном городе их дом забрали россияне.

"Это наш уже второй дом, первый в оккупации в Мелитополе у нас забрали россияне, все позабирали, отжали. Переехали в 24 году сюда, начали жить в Киеве и вот так проснулись сегодня", – объяснил Марк.

Он добавил, что к счастью, все остались живы.

Что предшествовало

В ночь на воскресенье, 28 сентября, оккупанты начали комбинированную атаку на Киев и область. Из-за падения обломков вспыхнули многочисленные пожары. Разрушениям подверглись жилые дома, горели машины и хлебозавод. Есть пострадавшие как в столице, так и на Киевщине. Среди жертв – 12-летняя девочка, которая погибла на месте пораженной вражеским средством воздушного нападения многоэтажки в Соломенском районе: ее тело спасатели деблокировали из-под бетонной плиты, которая упала на ребенка.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский отреагировал на очередную атаку России по украинским городам, во время которой вражеские войска запустили почти 500 дронов-камикадзе и более 40 ракет различных типов. Глава государства также заявил, что Украина и в дальнейшем будет наносить ответные удары.

