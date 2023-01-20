Депутат ОПЗЖ Егор Устинов уволен из 'Киевгаза' – официальное заявление акционерного общества

Депутат Херсонского облсовета от "Оппозиционной платформы – При жизни" Егора Устинова 12 января 2023 года уволили из компании "Киевгаз", других кадровых решений в отношении него компания не принимала.

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Распространенная на днях в ряде интернет-ресурсов информация о том, что депутат Херсонского облсовета от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Егор Устинов якобы назначен заместителем директора (в некоторых источниках – главой) Акционерного общества "Киевгаз" некорректна. Об этом сообщилт АО "Киевгаз".

Егор Устинов занимал должность заместителя директора предприятия и был уволен 12 января 2023 года. По состоянию на сегодняшний день никаких кадровых решений о назначении Егора Устинова на должность в "Киевгазе" не принималось, подчеркнули в компании.

АО "Киевгаз" призвал представителей СМИ уточнять и проверять информацию.