Депутат Киевсовета прокомментировал приватизацию 'Большевика': смотреть на эту историю грустно

Расположенный в Киеве завод "Большевик" был продан на приватизационном аукционе за 1,429 млрд грн. Депутат Киевского городского совета Сергей Таран возмущен результатами конкурса по приватизации государственного завода "Большевик".

Об этом пишет издание " Главком ". Отмечается, что Сергей Таран обвинил власть в некомпетентности

"Мне смотреть на эту историю с заводом "Большевик" довольно грустно. Потому что на самом деле это показывает, что власти не знают, что делать. И все, что они умеют делать – это продавать то, что не продали предшественники. И мне кажется, что это проблема, огромная проблема для украинского государства и для людей, которые должны управлять экономикой, а на самом деле они не знают как", – заявил он в эфире Четвертого телеканала.

Видео дня

По мнению депутата, неспособность Фонда госимущества очистить предприятие от юридических бремен, занизивших стоимость объекта и отпугнувших от участия в конкурсе крупных инвесторов, свидетельствует о нехватке компетентности чиновников.

"Здесь не вопрос криминала, здесь вопрос политической компетентности власти. Понимание того, как должна развиваться экономика. И последнее – мне, например, тоже как киевлянину, как представителю "Европейской солидарности" в Киевсовете, очень грустно смотреть, я же знаю, где это находится, и я хотел бы знать, что там будет – как киевлянин, потому что на самом деле у Киева сейчас очень много потребностей – и со школами, и с детсадами.И очень бы хотелось, чтобы Киев был инновационным центром, где бы развивалась инновационная экономика , но что там будет – я не знаю", – отметил он.

Расположенный в Киеве завод "Большевик" был продан на приватизационном аукционе всего за 1,429 млрд грн. В преддверии приватизации эксперты рынка и потенциальные покупатели оценивали стоимость предприятия в 3-4 млрд грн. Участие в торгах планировали участвовать, в частности, владелец девелоперской компании Kadorr Аднан Киван и компания Интергал-Буд Владимира Зубика, а также Консорциум инвесторов, в состав которого входили девелоперская компания KDD, консалтинговая компания Colliers Ukraine, инвестиционная компания Dragon Capital и другие инвесторы. Но эти инвесторы отказались от участия в конкурсе.

Причина утраты интереса инвесторов к активу состоит в том, что Фонд госимущества не смог разрешить потенциальный конфликт интересов с компаниями-арендаторами цехов предприятия. По информации Аднана Кивана, они оформили договоры аренды до 2036 года с правом продления на 10 лет. Он пояснил, что утвердить проект для застройки, пока вся недвижимость завода не находится в одних руках – невозможно. "Это покупка билета на войну", – добавил Киван.