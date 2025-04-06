День траура по жертвам в Кривом Роге: в Киеве приспустили флаги и запретили развлекательные мероприятия

Воскресенье, 6 апреля, по всей Украине объявлено днем траура по погибшим в результате атаки РФ на Кривой Рог 4 апреля, унесших жизни 19 человек, среди которых – девять детей. В Киеве в этот день допустили государственные флаги, как в других населенных пунктах Украины.

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Также в столице запрещено проводить какие-либо развлекательные мероприятия. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

"В Киеве приспустили флаги и запретили сегодня, 6 апреля, проведение развлекательных мероприятий В знак траура по погибшим от российской атаки на Кривой Рог", – говорится в сообщении.

Напомним, что вечером 4 апреля Россия ударила "Искандером" по Кривому Рогу. Баллистическая ракета с кассетной боевой частью попала в жилой район, а эпицентр взрыва был рядом с детской площадкой. Погибли 19 человек, из них девять детей.

Число пострадавших возросло до 75 человек. Из них 37 раненых находятся в больницах, 19 – в тяжелом состоянии, в том числе четверо детей.

Жуткие кадры с места удара в Кривом Роге шокировали мир. Ряд мировых лидеров осудили российскую атаку, действия страны-оккупантки и выразили поддержку украинцам.

Москва цинично утверждает, что целью ракетной атаки по Кривому Рогу якобы были "военные в ресторане", где якобы проходило "совещание с командирами соединений и западными инструкторами". На самом деле там проходил форум красоты и празднования дня рождения.

В Кривом Роге 7, 8 и 9 апреля объявлены на днях траура по безвинно убитым Россией людям. 6 апреля – день траура по всей Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, госпожа США в Украине Бриджит Бринк тоже отреагировала на обстрел Кривого Рога, однако не оговорилась и словом о вине России. Дипломатка лишь заметила, что войну нужно кончать.

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