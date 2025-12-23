Даже во время войны Киев инвестирует в образование, – Кличко

Киев делает все, чтобы во время полномасштабной войны в городе продолжался полноценный образовательный процесс. Ведь именно образование формирует будущее нашей страны.

О том, как столица инвестирует в образование, рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, в частности, в столице существенно обновили укрытия в учебных заведениях.

"Сегодня они в целом могут вместить 360 тысяч человек. В 2025 году вместимость укрытий в учебных заведениях увеличили на 11 500 мест", – сообщил Кличко.

Кроме того, образовательные учреждения столицы обустраивают альтернативными источниками питания.

Также вместе с партнерами в Киеве создали первую цифровую инфраструктуру в одном из лицеев города.

"Даже во время войны столица инвестирует в образование, потому что именно оно формирует будущее Киева и всей страны", – подчеркнул Виталий Кличко.