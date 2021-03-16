Катастрофическое состояние дороги под Киевом показали на фото

В селе Гатное Киевской области засняли огромную яму на дороге, которая образовалась как раз напротив инсталляции с "признанием в любви" к населенному пункту.

Фотографией поделились в местном Facebook-сообществе "Вита-Почтовая и Юровка". Снимок сделал активист из Вишневого Андрей Орленко.

Автор поста с сарказмом назвал фото "прекрасным". Оно, по его словам, "прекрасно иллюстрирует" работу органов самоуправления и государственных служб.

На снимке видно большую яму, наполненную водой, а на ее фоне надпись "Я люблю Гатное".

"Один вопрос: зачем платить налоги? Или в чьи карманы идет прибыль?" – спросили в сообществе в соцсети.

В комментариях к посту уточнили, что яма находится на киевской трассе.

Напомним, ранее в одном из спальных районов Запорожья водителей нестандартно предупредили об опасности на дороге. На месте открытого люка горожане установили унитаз.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы могут жаловаться онлайн на плохие дороги. Интерактивную карту в 2020 году разработало Государственное агентство автомобильных дорог.