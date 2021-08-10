В Киеве женщина устроила скандал в супермаркете из-за маски: на место инцидента вызвали полицию. Видео

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Книга жалоб
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Новый скандал из-за маски в супермаркете

В Киеве в супермаркете "Сильпо" по улице Сулеймана Стальского женщина устроила громкий скандал, когда ее отказались обслуживать без маски. По информации сети, покупательница часто приходит в этот магазин и развязывает ссоры.

Видео, снятым очевидцем, в понедельник, 9 августа, поделился Telegram-канал "Киев Оперативный". В сообществе героиню ролика назвали "антиковидной диссиденткой" (чтобы посмотреть запись, доскролльте страницу до конца).

Женщину в розовом, которая без маски ругалась с работниками "Сильпо", "уже хорошо знает весь персонал", сказано в сообщении.

На видео слышно, как покупательница объясняла свой отказ от маски тем, что она "и так красивая".

Женщина требовала позвать администратора, грубо разговаривала с сотрудниками супермаркета и, хотя повязку ей дали бесплатно, наотрез отказывалась ее надевать.

Она хотела, чтобы ей "показали документ". "Такого быть не может, нет!" – сказала она на то, что клиентам без маски могут отказать в обслуживании.

Женщина в розовом кричала и материлась

Отметим, что некоторые участники конфликта также довольно резко отвечали женщине, а в ходе перепалки активно использовались матерные выражения. В ссору ввязались и некоторые другие покупатели. Одного мужчину зачинщица ссоры назвала "реальным придурком".

В итоге охранник вызвал полицию. Чем закончился инцидент, не сообщается.

Осторожно, нецензурная лексика!

Сообщение "Киева Оперативного"
Супермаркет на карте

Как писал OBOZREVATEL, недавно подобный случай произошел в Херсоне. Там покупатель отказался надевать маску в супермаркете АТБ. После того, как кассир сделала ему замечание и не стала обслуживать, мужчина устроил громкие "разборки" с продавщицей, охранником и даже другими людьми в очереди.

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