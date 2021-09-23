В Киеве титушки напали на пассажирские автобусы: их владельцы перешли на новые правила перевозки. Фото

В Киеве в четверг, 23 сентября, около 16:00 представители так называемого общественного объединения "Український стяг" побили стекла в двух автобусах Volvo Hybrid, совершающих перевозки на 150-м маршруте.

На остановке "Кирилловская церковь" по направлению к Троещине из автобуса вышел парень спортивного телосложения, достал из куртки молоток и несколько раз ударил им лобовое стекло автобуса. Внутри при этом находились пассажиры. Об этом стало известно от пользователя сети, который стал свидетелем инцидента.

Через 15 минут в другом месте, но на этом же маршруте – на его конечной остановке, ул. Милославской – другой парень типичной наружности, проходя мимо автобуса, запустил булыжник в лобовое стекло.

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Все автобусы 150-го маршрута прекратили перевозку пассажиров.

Титушки "Українського стягу" систематически совершают давление на перевозчиков, которые согласились работать по новым условиям города, инвестировали в качественный, современный подвижной состав и показали высокий стандарт пассажирских перевозок.

Последние несколько недель так называемые активисты физически препятствовали движению 205-го маршрута, не давали зайти пассажирам, запугивали водителей, вели себя агрессивно и не давали возможности киевлянам доехать до места назначения.

Эти же люди пытались сорвать конкурс на определение перевозчиков на киевских маршрутах общего пользования.