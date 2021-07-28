В Киеве курьер службы доставки еды попал в ДТП: компания отказала в помощи своему сотруднику. Фото

В Киеве курьера службы доставки еды Rocket, который ехал по дороге на мотоцикле, сбило авто. Очевидцы обратились в службу поддержки компании, ожидая отклика и помощи, но в Rocket лишь посоветовали своему сотруднику напрямую обратиться к ним.

Об аварии, которая произошла в среду, 28 июля, на своей странице в Facebook рассказал пользователь Valua Chuk. Он уточнил, что дорожно-транспортное происшествие развернулось на его глазах.

Инцидент случился около 13:30 на перекрестке улиц Дмитровской и Бульварно-Кудрявской. Курьер проехал на своем двухколесном транспорте на зеленый свет. Его не заметил водитель автомобиля Honda, который решил повернуть налево.

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В итоге машина врезалась в мотоцикл. Байкер "сделал сальто через капот", как написал очевидец, и сильно ударился головой об асфальт.

По словам мужчины, водитель Honda после столкновения сразу выскочил из своей машины. Сперва он уверял, что мотоцикл ехал на высокой скорости, но потом признал свою вину.

Свидетели дорожно-транспортного происшествия вызвали скорую помощь, и на место аварии быстро приехало сразу две бригады.

"Курьер так вклепался головой в асфальт, что не мог не то что двух слов связать – взгляд сфокусировать не мог", – рассказал Valua Chuk.

Учитывая, что курьер "как бы на работе, однако ничего не может сделать", он попросил другого человека найти контакты компании-доставщика и связаться с ними.

В итоге на сообщение о том, что их сотрудник попал в ДТП, в Rocket ответили: "Обратившись в службу поддержки, курьеру помогут оформить страховку".

На уточнение, что сотрудник дезориентирован, служба поддержки ответила, что ему все равно "нужно самому связаться" с компанией.

Очевидец ДТП раскритиковал такое отношение к собственным работникам. Отметим, что в комментариях к посту пресс-служба Rocket отреагировала на ситуацию.

"Мы всегда готовы помочь курьерам, когда они обращаются к нам, для этого нам нужны его контактные данные. Он может по факту выписки из больницы написать в поддержку и ему обязательно помогут", – заверили представители компании.

Как ранее писал OBOZREVATEL, на дорогах Украины ежедневно фиксируют десятки дорожно-транспортных происшествий. Несмотря на усиление ответственности за нарушение ПДД, количество аварий и смертей в последнее время растет каждый месяц. О самых резонансных ДТП за последнее время читайте в нашем материале.