Под Киевом детей сотрудников поселкового совета отправили на море вместо льготников. Видео

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Книга жалоб
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Дети на летнем отдыхе

В пгт Дымер под Киевом на отдых в спортивно-оздоровительный лагерь у моря в Очакове (Николаевская область) отправили нескольких детей работников поселкового совета, хотя в списке на путевки были указаны дети-льготники. Когда местная власть после скандала рассматривала этот вопрос на сессии, под зданием произошел митинг и драка.

Об инциденте в четверг, 1 июля, рассказали журналисты ТСН. Отмечается, что список 70 детей, которые должны были получить путевки, слил в сеть один из местных депутатов. До этого родители о документе не знали (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Отец ребенка, который должен был отдыхать на море, пожаловался: почему в списке одни, а в лагере другие? Василий рассказал, что о том, что его сын должен был получить путевку, узнал только когда на отдых отправился другой ребенок.

Видео дня
Возмущенный отец
Список детей опубликовали в сети

Отмечается, что местные жители устроили потасовку во время заседание сессии поселкового совета. Первым на повестке был вопрос касательно скандала вокруг оздоровительного отдыха несовершеннолетних, но заседание прервали крики с улицы.

Люди, которые называли себя ветеранами АТО, поспорили и подрались, используя газовые баллончики.

Сессия местных депутатов
Мужчина устроил потасовку с копом

В конце концов заседание сессии восстановили, а представители власти на нем оправдались.

Руководительница службы по делам детей и бухгалтер, закупившая путевки, уже уволены, а детям-льготникам пообещали устроить другой отдых.

Глава поселкового совета

Поселок Дымер под Киевом на карте

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