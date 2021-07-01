Под Киевом детей сотрудников поселкового совета отправили на море вместо льготников. Видео

В пгт Дымер под Киевом на отдых в спортивно-оздоровительный лагерь у моря в Очакове (Николаевская область) отправили нескольких детей работников поселкового совета, хотя в списке на путевки были указаны дети-льготники. Когда местная власть после скандала рассматривала этот вопрос на сессии, под зданием произошел митинг и драка.

Об инциденте в четверг, 1 июля, рассказали журналисты ТСН. Отмечается, что список 70 детей, которые должны были получить путевки, слил в сеть один из местных депутатов. До этого родители о документе не знали (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Отец ребенка, который должен был отдыхать на море, пожаловался: почему в списке одни, а в лагере другие? Василий рассказал, что о том, что его сын должен был получить путевку, узнал только когда на отдых отправился другой ребенок.

Видео дня

Отмечается, что местные жители устроили потасовку во время заседание сессии поселкового совета. Первым на повестке был вопрос касательно скандала вокруг оздоровительного отдыха несовершеннолетних, но заседание прервали крики с улицы.

Люди, которые называли себя ветеранами АТО, поспорили и подрались, используя газовые баллончики.

В конце концов заседание сессии восстановили, а представители власти на нем оправдались.

Руководительница службы по делам детей и бухгалтер, закупившая путевки, уже уволены, а детям-льготникам пообещали устроить другой отдых.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в городе Смела Черкасской области во время ремонта в учебном заведении серьезно пострадала мама одной из школьниц. Молодая женщина в результате падения со стремянки сломала позвоночник. Впереди дорогостоящие операции и лечение.