В Киеве строитель разбился насмерть: прокуратура обвиняет двух руководителей предприятия

В Киеве произошел несчастный случай на стройплощадке по улице Полевой в Соломенском районе. Один из строителей упал с 8 этажа на лестницу и разбился насмерть.

В Киевской городской прокуратуре сообщили, что уже направили обвинительный акт против двух должностных лиц, которые якобы нарушили правила техники безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью.

Строители выполняли монтажные работы на 8 этаже здания.

"Обнаружив недостаток строительной конструкции, один из сотрудников начал поднимать опалубку с целью подложить под нее дополнительные материалы, чтобы таким образом поднять ее. Другие рабочие пришли на помощь. Собравшись в одном месте и не соблюдая правил монтажа, охраны труда и техники безопасности, рабочие превысили нагрузки на конструкцию защитной решетки. В результате она наклонилась и упала. Двое работников успели ухватиться за край опалубки, а третий упал на лестницу 6 этажа и погиб ", – рассказали в прокуратуре.

Правоохранители отметили, что подозреваемыми являются директор частной компании и прораб, допустившие нарушения требований техники безопасности.

По результатам расследования обвинительный акт в отношении двух сотрудников направлен в суд.

Подозреваемым грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на срок до 8 лет с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Как сообщил OBOZREVATEL, в Киеве работник СТО, будучи навеселе, сел за руль автомобиля Lexus, который владелец оставил для ремонта, но не справился с управлением и совершил ДТП.