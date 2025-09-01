Четвертый учебный год в условиях войны: Кличко рассказал об укрытии для школьников и воспитанников детсадов

В Киеве обустроили укрытия в образовательных учреждениях уже для 360 000 человек. Столица ставит приоритетом безопасность учеников.

Об этом заявил мэр Виталий Кличко, поздравляя детей и педагогов с Днем знаний.

"Уже в четвертый раз Киев начал учебный год в условиях войны. В этом году за парты в столичных школах сядут 18,6 тысяч первоклассников", – написал глава столицы в Telegram.

Он отметил, что в 979 учебных заведений в Киеве пошли более 376 тысяч учеников, студентов и воспитанников. "В частности, в садики – более 64 тысяч детей. В школах будут учиться 278 тысяч учеников", – рассказал мэр.

Кличко подчеркнул, что их безопасность является приоритетом для городских властей.

"С начала полномасштабной войны вместимость укрытий в образовательных учреждениях увеличили на 145 000 мест. И сегодня укрытия могут вместить 360 000 человек. В них есть резервное освещение, источники тока, вентиляция, Wi-Fi", – написал Кличко.