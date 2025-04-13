Часть одного из районов Киева осталась без света: в чем причина

В воскресенье, 13 апреля, часть одного из районов Киева осталась без света. Это произошло в Дарницком районе столицы из-за аварии.

Видео дня

Об этом сообщили в ДТЭК. Без электроснабжения осталась часть домов. В частности , на улицах Бориспольской и Ялтинской.

"Энергетики уже работают на местах и делают все возможное, чтобы ликвидировать последствия аварии. Спасибо за терпение и понимание!" – говорится в сообщении.

Напомним, что с 1 мая в Украине стартует новый этап назначения субсидий на коммунальные услуги – большинство получат помощь автоматически, но отдельным категориям нужно подать заявление. Право на субсидию обладают малообеспеченными семьями, чьи расходы на коммуналку превышают 15% дохода.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине усовершенствуют методику верификации (проверки) получателей льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. В частности, речь идет о проверке фактов смерти, адреса, начисления помощи, наличии инвалидности и т.д.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!