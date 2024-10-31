'Был порядочным и мудрым человеком': Кличко начал заседание Киевсовета с обращения о смерти Олега Макарова

Мэр Киева Виталий Кличко выразил соболезнования близким и коллегам депутата Киевсовета прошлого созыва, народного депутата Украины от партии "Голос" девятого созыва Олега Макарова, скончавшегося 29 октября 2024 года.

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Об этом сообщила пресс-служба горсовета.

"Сегодня мы заседание начали позже, потому что многие депутаты ездили на прощание с нашим коллегой – депутатом Киевсовета прошлого созыва, народным депутатом от партии "Голос" девятого созыва – Олегом Макаровым", – сказал Кличко.

Он отметил, что Макаров был "великим профессионалом, блестящим юристом, порядочным и мудрым человеком, которого все уважали".

"Искренние соболезнования близким, коллегам и всем, кто знал Олега Макарова", – завершил обращение глава города.