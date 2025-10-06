Был добрым, искренним и мужественным: на Сумском направлении погиб Герой из Киевской области. Фото

На Сумщине во время выполнения боевого задания 4 октября погиб сержант пограничных войск Вячеслав Желясков с Киевщины. Защитник был уроженцем Ирпеня, выпускником КПИ им. Игоря Сикорского и настоящим патриотом, который до последнего стоял на защите государственной границы.

Городской голова Ирпеня Александр Маркушин сообщил, что завтра, 7 октября, Героя будут встречать в родном городе. Прощание с Вячеславом состоится в 12:00 – живым коридором на улице Университетской, после чего состоится чин захоронения на Аллее памяти Защитников Украины.

Память в сердцах и словах

Желясков Вячеслав Петрович окончил КПИ в 2001 году по специальности "Сварка". Впоследствии получил степень магистра по направлению "Прикладная механика" в Учебно-научном механико-машиностроительном институте. Коллеги и друзья вспоминают его как человека с открытым сердцем, добрым и мужественным товарищем, который всегда был готов помочь другим.

Городской голова Ирпеня отметил, что община глубоко сочувствует семье: жене Татьяне, сыну и дочери. Во время траурной процессии кортеж с телом Героя остановится на Крещатике в 09:00 – в минуту общенациональной тишины.

Последний путь Защитника

Киевский политехнический институт также сообщил о потере своего выпускника. В университете напомнили, что жена погибшего – Татьяна Николаевна Желяскова – занимает должность проректора по учебной работе. Коллектив КПИ выразил искренние соболезнования семье и отметил, что память о Вячеславе навсегда останется в истории университета.

Вячеслав Желясков отдал свою жизнь, защищая Украину. Ему было 44 года.

