Будет очень непростая зима: Кличко рассказал о подготовке Киева к отопительному сезону

Власти столицы рассматривают все возможные сценарии и критические ситуации, которые могут произойти в следующем отопительном сезоне. Потому готовится к нему тщательно.

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Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в эфире телеканала "Киев".

"Будет очень непростая зима. Агрессор постоянно пытается разрушить нашу критическую инфраструктуру. И планы у него не изменились. Россияне совершают геноцид украинского народа", – отметил мэр Киева.

Город выделил средства для подготовки к зиме и усиленно готовится к ней. По словам Кличко, сейчас Киев готов к отопительному сезону где-то на 80 процентов.

"Мы понимаем, что сейчас противовоздушная оборона стала мощнее. Наши защитники сбивают почти все, что летит от врага в сторону столицы. Впрочем, мы должны быть готовы к разным ситуациям. Город выделил средства на подготовку к зиме. Коммунальщики усиленно работали и работают. И сейчас Киев готов к отопительному сезону где-то на 80 процентов. И мы продолжаем готовиться", – подчеркнул Кличко.

Он сообщил, что в столице завершили гидравлические испытания сетей. На аварийных и поврежденных участках теплосетей были заменены трубы. Город создает запас топлива для ТЭЦ, продолжает закупать необходимое оборудование, в том числе и генераторы, и получает помощь от иностранных партнеров.

"Также призываю жителей столицы подготовиться к возможным экстремальным ситуациям. – Позаботиться об автономных источниках питания, теплой одежде и прочем необходимом. Мы и дальше будем пытаться в самые сжатые сроки ликвидировать последствия ударов врага. Готовим к работе также и пункты обогрева. Впрочем, подготавливаюсь!" . Прошлая зима нас этому уже научила", - подчеркнул Виталий Кличко.