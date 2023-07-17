Брусчатку перекладывают там, где давно надо: у Кличко ответили на упреки фракции 'Слуга народа'

Городские власти Киева отвергли претензии главы фракции Слуга народа Давида Арахамии относительно использования местного бюджета якобы на неприоритетные нужды. Он в понедельник, 17 июля, заявил, что Верховная Рада готова на законодательном уровне ограничить такие расходы.

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Спикер Виталия Кличко Оксана Зиновьева прокомментировала заявление Давида Арахамии в интервью LIGA.net.

Поскольку глава президентской фракции забросил киевским местным властям то, что в обществе назревает "очень серьезное недовольство" в связи "со всеми этими историями о барабанах, стадионах, люксовых овощерезках, переложении брусчатки", пресс-секретарь Кличко дала ответ по указанным Арамам.

Она отметила, что закупкой для укрытий комплектов оборудования для обработки пищевых продуктов и кожевенных барабанов занималась Днепровская райгосадминистрация Киева – именно она объявляла на эти предметы тендер. И после огласки этого скандала президент Владимир Зеленский уволил временного исполняющего обязанности этой РГА.

А что касается брусчатки, то ее переводят, минимизируя расходы, и там, где давно нужно это сделать, подчеркнула Зиновьева.

"По брусчатке – ее перекладывают там, где минимум 50 лет дороги не ремонтировали. И делают это не привлекая подрядчиков, а силами ШЭУ (дорожно-эксплуатационного управления), – Ред.) чтобы минимизировать затраты. И брусчатку укладывают ту, которую снимают. расходы – на песок и цемент", – сказала Зиновьева.

Она добавила, что в Киеве столько населения и такой трафик, что город не может позволить себе не тратить деньги на инфраструктуру.

"Иначе через год-два она будет в аварийном состоянии и понадобится в разы больше средств на обновление", - сказала спикер Кличко.