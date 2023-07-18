Братислава передаст Киеву 25 городских автобусов и поможет с реабилитационным центром для военных, – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с мэром Братиславы Матушем Валло. Столицы Украины и Словакии имеют побратимские отношения. Братислава поддерживала Киев с начала полномасштабного вторжения, посылала гуманитарную помощь.

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Мэр Братиславы Матеуш Валло предложил Киеву помощь в привлечении мировых специалистов по консалтингу в восстановлении инфраструктуры и развитии транспортной системы. Об этом сообщил Виталий Кличко по итогам встречи и со своим словацким коллегой.

"Наши города связывают побратимские отношения. И Братислава поддерживала Киев с начала широкомасштабной войны, направляла гуманитарную помощь. Также Словакия приняла в общей сложности более 100 000 украинских беженцев, – отметил мэр Киева. – Сегодня Братислава является примером перемен и инноваций. И уже может успешно конкурировать с такими городами, как например, Вена. Также Братислава была одним из 4 городов-подписантов Пакта свободных городов, к которому в прошлом году присоединился и Киев. Города Пакта совместно отстаивают права местного самоуправления", - отметил Кличко.

По словам мэра столицы, они со словацким коллегой договорились о дальнейшей помощи Братиславы, в том числе и в налаживании работы реабилитационного центра для военных, который создает Киев.

"Обсудили и будущее восстановление Украины и Киева", – рассказал Кличко.

Также, по словам Кличко, в ближайшее время Братислава передаст Киеву 25 городских автобусов в помощь. Сейчас их готовят к отправке, сообщил мэр украинской столицы.