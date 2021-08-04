В рамках проекта "Большая реставрация", который является частью программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", в Киеве восстанавливают несколько десятков объектов культуры. Так, недавно стартовали работы по реконструкции Национальной музыкальной академии имени П. И. Чайковского.

Об этом написал в Facebook глава Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков. По словам эксперта, работу с главным фасадом академии завершат уже ко Дню Независимости.

"Впервые за 63 года обновят колоны, арки, перила центрального балкона, верхнюю часть цоколя. Ну а осенью начнут масштабный ремонт внутри, заменят инженерные и канализационные коммуникации", – сообщил Быков.

Всего в рамках президентской программы работы охватили около 30 памятников в Киеве. В частности, речь идет о Национальной опере Украины им. Т. Шевченко, Софийском соборе, Киево-Могилянской академии, Киево-Печерской лавре.

Видео дня

При этом на территории Лавры реставрируют сразу 14 объектов, объяснил эксперт.

"В Лавре проведут реставрацию Онуфриевской башни, Троицкой церкви, крепостных стен, библиотеки митрополита Флавиана, башни Ивана Кушника, Церкви всех святых, пороховых погребов в киевской крепости и других значимых объектов", – рассказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что ко Дню Независимости будет отремонтирована Театральная площадь и фасад здания Национальной оперы в Киеве. Работы проходят в рамках благотворительной акции программы президента Зеленского "Большая стройка".