Больницы Киева готовы к новой волне коронавируса, – Кличко

В Киеве больницы обеспечены всем необходимым для новой волны коронавирусной инфекции. В достаточном количестве в медучреждениях есть средства защиты и необходимые лекарства.

Об этом в четверг, 23 сентября, заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала "Киев". По его словам, город, фактически самостоятельно, подготовил более 4100 коек, 98 процентов из которых снабжены кислородом.

"Если будет необходимо, мы готовы развернуть дополнительные кровати. Ведь каждая кровать – это спасенная жизнь. В столице сегодня также 490 аппаратов искусственной вентиляции легких. То есть, мы готовы к худшему сценарию. Но делаем все, чтобы его не допустить", – подчеркнул Виталий Кличко.

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Он также напомнил, что город продолжает поддерживать медицинских работников столицы, выплачивая им надбавку к заработной плате.

"Ибо мы должны поддерживать тех, кто спасает здоровье и жизнь киевлян. Ежедневно подвергая опасности свою жизнь", – подчеркнул Виталий Кличко.

Напомним, за прошедшие сутки, 22 сентября, в Киеве зарегистрировали почти 470 новых случаев COVID-19. Среди новых больных – 667 детей и 175 медиков. Госпитализировали 2070 человек, а умерли 123 пациента.