Бойцы на фронте получат еще 900 БПЛА от громады Киева

Военные на одном из самых горячих направлений получат новую партию помощи от громады Киева. Город передал на фронт еще 900 БпЛА разных типов.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Передал от громады столицы на фронт бойцам 5-й отдельной Киевской штурмовой бригады ВСУ еще 900 БпЛА. В частности, 800 FPV-дронов различных типов и 100 Mavic 3Е", – написал Кличко.

Мэр столицы отметил, что весной военным этой бригады Киев передал 2000 беспилотников различных типов. Вместе с сегодняшними это уже почти 3000 дронов.

"На это крайне необходимое оснащение с начала года выделили 5-й штурмовой из городского бюджета 200 млн грн", – сообщил Кличко.

Мэр Киева напомнил, что всего в этом году на поддержку защитников Киевсовет направил уже 6 млрд грн. Бойцам различных бригад столица отправила на фронт почти 35 000 БпЛА.