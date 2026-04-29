Bloomberg CityLab 2026: Кличко и художница Эс Девлин провели сессию 'Искусство связи' в Мадриде

29 апреля мэр Киева Виталий Кличко на Bloomberg CityLab 2026 в Мадриде принял участие в сессии "Искусство связи" вместе с британской художницей Эс Девлин.

О событии мэр сообщил в своих соцсетях.

"Она – одна из величайших художников современности. Ее работы – это монументальные публичные инсталляции возле Tate Modern и Линкольн-центра, сценографии для Королевской оперы и Метрополитен, церемонии Олимпийских игр. Эс создает пространства, которые символизируют голоса и связи поколений и сообществ", – рассказал Кличко.

Он добавил, что сначала на сессии провели сеанс портретирования – молча, друг напротив друга. Затем вышли на главную сцену саммита городов, чтобы поговорить о том, что сегодня объединяет людей и города.

"Насколько важны взаимная поддержка и помощь, доверие. Во время, когда Киев живет в условиях войны, человеческие связи, общественное взаимодействие и устойчивость – это то, что поддерживает город ежедневно", – заметил мэр столицы.

Во время сессии Кличко также пригласил Девлин создать в Киеве символическую инсталляцию поддержки Украины, на что британская художница ответила согласием.