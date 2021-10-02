Билецкий в Киеве провел обучение по территориальной обороне. Фото

Активисты общественной инициативы "Тотальный опір" и первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий провели в Киеве военно-патриотические учения для всех желающих. Мероприятие состоялось на территории бывшего завода "Атек", где функционирует молодежный хаб.

"Такие мероприятия – важный шаг в развитии эффективной территориальной обороны Украины. Спасибо каждому, кто присоединился. Вместе победим!" – написал в своем telegram Билецкий.

В программе подготовки участники изучали основы тактики, огневой подготовки и ножевого боя, проходили полосу препятствий, получили навыки оказания первой домедицинской помощи.

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В учениях, которые проводили военные инструкторы и ветераны российско-украинской войны, приняли участие более 300 желающих.

Как сообщалось ранее, в апреле по инициативе политика были начаты совместные обучающие семинары ветеранов российско-украинской войны и представителей патриотических объединений для подготовки украинцев к обороне от российской агрессии и для привлечения внимания власти к необходимости реального реформирования системы территориальной обороны Украины.