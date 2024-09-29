Безграничное зло: Кличко в годовщину трагедии Бабьего Яра сравнил методы фашистов и российских оккупантов

Мэр Киева Виталий Кличко в годовщину массовых расстрелов нацистами гражданских и военнопленных в Бабьем Яру почтил жертв трагедии. Он подчеркнул, что сегодня, как и 83 года назад, невинные люди погибают от рук кровавого агрессора. Он сравнил методы фашистов и русских окупантов.

Видео дня

Об этом Кличко написал в соцсетях.

Он подчеркнул, что ужасные страницы нашей истории особенно болят сегодня, когда Украина борется за право на свое существование.

"Сегодня, как и 83 года назад в Бабьем Яру, невинные люди гибнут от рук безжалостного агрессора. Национальность окупантов другая, однако методы те же – они пришли с кровавой войной, разрушают наши города, убивают мирных жителей, не жалея ни женщин, ни детей . Только за то, что они украинцы", – подчеркнул мэр столицы.

Кличко назвал Бабий Яр страшным символом безграничного зла, на которое способны те, кто пренебрегает человеческой жизнью и правом на свободу. Он подчеркнул, что мир должен делать все возможное, чтобы никогда больше не допустить повторения таких трагедий.

"Сегодня Украина стоит на защите не только своего государства, но и человечности, достоинства и права на мирную свободную жизнь. Это борьба за будущее – наше и всего демократического мира".

Каждый из нас несет ответственность за то, каким будет завтра. Мы должны уважать память о прошлом и обязаны бороться за будущее. Зло, пришедшее на нашу землю, должно быть наказано и уничтожено!", - подчеркнул Виталий Кличко.