Без права на забвение: в Украине и мире состоится десятая 'тихая' акция 'Ангелы памяти'

20 февраля в Киеве и в других городах мира состоятся памятные мероприятия в рамках инициативы "Ангелы памяти" по чествованию Героев Небесной Сотни и всего Небесного воинства. Эти события ежегодно объединяют тысячи людей в Украине и за рубежом вокруг культуры памяти, достоинства и благодарности тем, кто отдал жизнь за свободу Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Национального музея Революции Достоинства.

"Акция "Ангелы памяти" превратилась из небольшой киевской инициативы в масштабную народную акцию уважения и любви по всему миру. Сейчас уже трудно проследить все места проведения акции, которая осталась тихой, но стала всемирным перекликом от Австралии до Бразилии, от Норвегии до ЮАР. Для меня каждый ангел – это символ погибших за Украину и знак неравнодушия тех, кто творит новую желанную Украину", – отметила инициатор события Анжелика Рудницкая.

По информации организаторов, центральное событие тихой акции состоится 20 февраля с 11:30 до 13:00 на Аллее Героев Небесной Сотни. Участники будут развешивать бумажных ангелов, зажигать свечи и чествовать погибших молитвами. К инициативе присоединятся общины в Украине и за рубежом, в частности в Великобритании, Германии и Казахстане.

В тот же день в 17:00 на Майдан Независимости возле Монумента Независимости Украины состоится художественная программа памяти "Территория Достоинства".

"Комеморативная программа ко Дню Героев Небесной Сотни - от изготовления символических ангелов до вечерней программы-реквиема – является пространством общей памяти и уважения, которое мы совместно с партнерами постоянно расширяем. В условиях полномасштабной войны эта память приобретает особое содержание: подвиг Героев Небесной Сотни продолжается в стойкости защитников Украины", – отметил генеральный директор музея Игорь Пошивайло.

В программе мероприятия – выступления поэтов, музыкантов, общественных деятелей и военных. Среди участников заявлены: народный артист Украины, актер и общественный деятель Евгений Нищук, поэт и военнослужащий Павел Коробчук, музыкант и лидер группы "Мандри" Сергей Фоменко, поэт и военнослужащий Сергей Пантюк, журналистка и поэтесса Любовь Базив, поэтесса и культурный менеджер Татьяна Череп-Пероганич, кобзарь и заслуженный артист Украины Эдуард Драч, группа "Фортес" (проект "Культурные Силы"), поэт и военнослужащий Дмитрий Лазуткин, поэтесса Татьяна Власова, режиссер Сергей Смальчук, писательница и поэтесса, мать Героев Светлана Поваляева, музыкант и лидер группы "Тень Солнца" Сергей Василюк, группа "Стодивница", а также хор Академического ансамбля песни и танца Национальной гвардии Украины.

Ведущей вечера станет Анжелика Рудницкая.

Организаторами событий выступают Национальный музей Революции Достоинства, Государственное агентство продвижения культуры Украины и художественное агентство "Территория А".