Автор уникальной синагоги в Майнце и символической синагоги в Бабьем Яру Мануэль Герц прочтет лекцию в Киеве

12 декабря в Киеве состоится лекция швейцарского архитектора, основателя Manuel Herz Architects Мануэля Герца "Символическая синагога "Место для размышлений". Она пройдет на станции "Центральная" Киевской детской железной дороги в Сырецком парке.

Во время лекции Мануэль Герц, спроектировавший символическую синагогу "Место для размышлений" в Бабьем Яру, расскажет, как строилось это уникальное сооружение, которое раскрывается и закрывается, как книга. А также об эстетике новых синагог в мире и иудейском понимании пространства. Совместно с Герцем лекцию проведет художница Галина Андрусенко, автор художественных росписей символической синагоги.

Видео дня

Символическая синагога "Место для размышлений" выглядит как детская поп-ап книга. Она открывается и закрывается благодаря специальному механизму, аналогов которому нет в мире.

"Иудаизм тесно связан с письмом, знаниями, книгами. Синагога работает как книга. Мы собираемся и читаем книгу – молитвенную. Она открывает нам новую Вселенную истории. Я соединил это с пониманием детской поп-ап книги, книги-панорамы, которую мы часто видим в книжных магазинах или музейных магазинчиках. Наверное, всем нам это кажется увлекательным, когда мы раскрываем её, и перед нами предстает новый мир. Это момент настоящего чуда", – говорит Мануэль Герц.

Стены здания украшены узорами и текстами молитв, повторяющими традиционную роспись старинных синагог в Западной Украине – в Ходорове и Гвоздце – уничтоженных во время Второй мировой войны. Эти изображения символизируют портал в большой сказочный мир, наполненный мифическими существами, которые прославляют Всевышнего.

На потолке синагоги – карта звёздного неба, воспроизводящая положение звезд 29 сентября 1941 года – в первый день массовых расстрелов в Бабьем Яру. Символическая синагога "Место для размышлений" победила в номинации "Культурный объект" общественного голосования Dezeen Awards 2021 – одной из самых престижных архитектурных премий.

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" представил символическую синагогу "Место для размышлений" 14 мая 2021 года, в День памяти украинцев, спасавших евреев во время Второй мировой войны.

Мануэль Герц – швейцарский архитектор, профессор Базельского университета, основатель архитектурного бюро Manuel Herz Architects. Получил образование в Рейнско-Вестфальском техническом университете Аахена в Германии (RWTH Aachen) и Школе Архитектурной ассоциации в Лондоне. Лауреат премий German Facade (2011), Cologne Architectural Prize (2003) и German Architectural Prize (2004).

Самая известная архитектурная работа Герца – синагога в Майнце (Германия). На первый взгляд это абсолютно современное авангардное здание: треугольные окна и стены наклонены в разные стороны, один из углов нависает над улицей на 25-метровой высоте. Фасад создан из 15 тысяч керамических деталей, образующих слово "кадуша" – "благословение" на иврите. Но на самом деле всё в структуре этой синагоги отвечает еврейской традиции, ведь архитектор очень глубоко изучал тему пространства в иудаизме. Герц – автор проекта трансформации синагоги в Кельне (Германия), музея в Ашдоде (Израиль), больницы в Сенегале, жилого квартала в Ордосе (Китай).

Галина Андрусенко – художница, член Национального союза художников Украины. Училась в Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры по специальности "Монументальное искусство". Участвовала в выставках Музея истории Киева, White World Gallery, Karas Gallery, а также арт-симпозиумах в Украине и за рубежом.

Лекция проходит в рамках "исходных книг и культуры", организованных проектом "Соседи" 10–12 декабря в Сырецком парке. Проект "Соседи" основал Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр", чтобы восстановить традиции добрососедства и перенести культурные события из центра Киева на периферию. А также познакомить жителей районов, прилегающих к Бабьему Яру (Сырца, Дорогожичев, Лукьяновки и Куреневки), с историей места.

Мероприятие пройдет 12 декабря в 19:00 на станции "Центральная" Киевской детской железной дороги (ул. Парково-Сырецкая, 4). Добираться к месту проведения лекции удобнее всего от станции метро "Дорогожичи".