Атмосферу отдыха, спорта и общения: DIM проведет серию летних мероприятий в Park Lake City в Киеве

Группа компаний DIM объявила о старте серии летних мероприятий для жителей загородного комплекса Park Lake City. В течение всего лета на территории комплекса будут проходить события, создающие атмосферу отдыха, спорта и общения.

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В летней программе жителей ожидают: дни йоги на свежем воздухе, соревнования на сапах на живописном озере, кинопоказы под звездным небом, вечера живой музыки, винные дегустации, спортивные тренировки с профессиональными тренерами EBSH и множество общения и знакомства с соседями.

"Для нас чрезвычайно важно создавать не просто жилье, а пространство для жизни и общения. Park Lake City – это пример того, как архитектура, природа и правильная атмосфера объединяют людей. Мы хотим способствовать формированию крепкого соседского комьюнити, чтобы каждый житель чувствовал себя частью сообщества единомышленников, имел возможность отдохнуть, найти новые знакомства, провести время с семьей или заняться любимым хобби прямо возле дома", – отметил Александр, Насиковский, управляющий партнер группы компаний DIM.

Серия мероприятий продлится в течение всего лета и будет доступна для всех резидентов комплекса и их друзей.

Как отмечают жители Park Lake City – загородный комплекс для них более чем просто дом. Это современное жилое пространство, где природа и комфорт гармонично сочетаются, создавая идеальные условия для жизни за пределами города.